Bakan Çavuşoğlu NATO Zirvesi’ne katılacak
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı kaydedildi.
Toplantıda, Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmeler ele alınacak.
Bakan Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Kaynak: trt