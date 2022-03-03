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Gündem Bakan Çavuşoğlu NATO Zirvesi’ne katılacak
Gündem

Bakan Çavuşoğlu NATO Zirvesi’ne katılacak

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 15:39:00 - 2022-03-03 15:41:36
Bakan Çavuşoğlu NATO Zirvesi’ne katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı kaydedildi.

Toplantıda, Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmeler ele alınacak.

Bakan Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Kaynak: trt

 

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