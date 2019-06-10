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Bakan Çavuşoğlu, Mesud Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak’taki temasları kapsamında eski IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Irak Cephesi Başkanı Erşat Salihi Türkmen ile bir araya geldi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:49
Bakan Çavuşoğlu, Mesud Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak’taki temasları kapsamında eski IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Irak Cephesi Başkanı Erşat Salihi Türkmen ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere geldiği Erbil’de temaslarını sürdürüyor. İkili temasları kapsamında IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani’yi kabul eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra eski IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Irak Cephesi Başkanı Erşat Salihi Türkmen ile görüştü.


Çavuşoğlu’nun temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:49
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