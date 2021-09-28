  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati’yi tebrik etti
Gündem

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati’yi tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi ülkede göreve başlayan hükümet için tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 14:19:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati’yi tebrik etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Mikati telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun görüşmede, Mikati'yi Lübnan'da göreve başlayan hükümet için tebrik ettiği ve Türkiye'nin Lübnan'a desteğinin süreceğini belirttiği bildirildi.

Lübnan'da hükümeti kurma süreci 13 ay aldı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etmek zorunda kalan Hassan Diyab hükümetinden sonra siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümeti kurma süreci 13 ay aldı.

Necib Mikati başbakanlığında 13 ay aradan sonra 10 Eylül'de kurulan yeni hükümet, 20 Eylül'de Meclis'ten güvenoyu almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay