Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati’yi tebrik etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Mikati telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun görüşmede, Mikati'yi Lübnan'da göreve başlayan hükümet için tebrik ettiği ve Türkiye'nin Lübnan'a desteğinin süreceğini belirttiği bildirildi.

Lübnan'da hükümeti kurma süreci 13 ay aldı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etmek zorunda kalan Hassan Diyab hükümetinden sonra siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümeti kurma süreci 13 ay aldı.

Necib Mikati başbakanlığında 13 ay aradan sonra 10 Eylül'de kurulan yeni hükümet, 20 Eylül'de Meclis'ten güvenoyu almıştı.