Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp’te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp’te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Üsküp’teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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