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Gündem Bakan Çavuşoğlu, İlham Aliyev ile görüşecek
Gündem

Bakan Çavuşoğlu, İlham Aliyev ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile görüşecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 16:15:00 -
Bakan Çavuşoğlu, İlham Aliyev ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 5 Mart 2022 tarihinde Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın bakanımız, ziyareti sırasında, mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir" denildi.

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