  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5'inci Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 22:23:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5'inci Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da ilk görüşmesini BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığını belirterek BM’nin deprem sonrası desteğine teşekkür ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Guterres ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık girişimini, Ukrayna’daki durumu ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nı görüştüğünü kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23