Bakan Çavuşoğlu görevini tamamlayan KKTC Büyükelçisiyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’deki görev süresi sona eren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçisi Kemal Köprülü ile bir araya geldi.
YENİ AKİT ANKARA
Türkiye’deki görevi sona eren KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek vedalaştı.
KKTC(nin Türkiye’deki görevi sona eren Büyükelçisi Kemal Köprülü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na veda ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Köprülüye teşekkür etti. Çavuşoğlu ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı; “Ülkemizdeki görev süresi sona eren #KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü ile biraraya geldik. Çalışmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Milli davamızı ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını her daim birlikte savunmaya devam edeceğiz.”