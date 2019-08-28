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Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Ratas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:10
Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Ratas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü.



Başkent Tallin’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinde görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Belarus’tan sonra geldiğimiz Estonya’da Başbakan Jüri Ratas’la görüştük. BM Güvenlik Konseyi’ne Geçici Üye olarak seçilmelerinden dolayı tebrik ettik. Türkiye Estonyalı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:10
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