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Gündem Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Türkiye'den flaş Katar hamlesi
Gündem

Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Türkiye'den flaş Katar hamlesi

Malezyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda da bir açıklama yaparak, "Bizim uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyor. Teklif sunacağız, şartla uyarsa işleteceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 12:59:00 -
Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Türkiye'den flaş Katar hamlesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Heyetimiz Katar'a gidiyor"

Kabil Havalimanı konusunda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı.

Bizim uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyor. Bir Türk şirketi ile Bir Katar şirketi Afganistan'daki 5 havalimanı için bir anlaşma imzaladı.

Afganistan yönetimine ortak bir teklifte bulunacağız. Şartlar uygun olursa Katar'la beraber sadece Kabil değil ülkedeki diğer havalimanlarını da işletiriz.

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