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Gündem Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 372 Türk vatandaşı daha yola çıktı
Gündem

Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 372 Türk vatandaşı daha yola çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 00:39:00 -
Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 372 Türk vatandaşı daha yola çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’dan 372 Türk vatandaşının Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktığını açıkladı.

"Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı"

Çavuşoğlu paylaşımında, “Bugün Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

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