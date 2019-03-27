0553 313 94 23

Bakan Çavuşoğlu Çerkezköy’den Korkuteli’ne hitap etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gelerek, Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Süleyman Kozuva ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:49
Bakan Çavuşoğlu Çerkezköy’den Korkuteli’ne hitap etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gelerek, Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Süleyman Kozuva ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, telefonla canlı yayına bağlanarak Antalya’nın Korkuteli ilçesi halkına hitap etti.


Bir dizi ziyaret için Çerkezköy’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce Kızılpınar Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Daha sonra Çerkezköy’ün Atatürk Caddesi’ne geçen Bakan Çavuşoğlu’na AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Ciğdem Koncagül, Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Süleyman Kozuva, AK Parti ve MHP’li ilçe yöneticileri eşlik etti.



Başkan Adayı Ömer İşlek’e destek istedi


Çerkezköy’de Belediye Meydanı’ndaki Süleyman Kozuva’nın seçim standına da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, burada telefonla canlı yayına bağlanarak Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki vatandaşlara seslendi. Çavuşoğlu, "Çok kıymetli Korkutelili hemşehrilerim, sizlere Tekirdağ Çerkezköy’den hitap ediyorum. Bugün sizlerle beraber olmak isterdik, ama buradaki çalışmalarımıza katılmak için geldik. Ve buradan Tekirdağ milletvekillerimizin, il başkanımızın, Çerkezköy İlçe Başkanımızın ve de adaylarımızın, tüm kardeşlerimizin de sizlere selamı var. Ve orada bulunan tüm arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, il başkanlarımıza ve Ömer İşlek kardeşimize buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah bu akşam, bu gece yarısı 12 gibi Korkuteli’nde olacağım. Bir çorbaya içmeye, çay içmeye size geleceğim. Böylelikle telafi etmiş oluruz. Ama bu fırsatı yakalamışken, tüm Korkutelili hemşehrilerimize buradan gerçekten sevgilerimi, saygılarımı gönderirken, Ömer İşlek kardeşime sahip çıkmalarını rica ediyorum. Cumhur İttifakı’mızın Korkuteli’ndeki adayı Ömer İşlek kardeşimdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adayı, Korkuteli’nde Ömer İşlek’tir. Devlet Bahçeli’nin Korkuteli’ndeki adayı Ömer İşlek’tir ve bizlerin de adayıdır. Hepimiz arkasındayız. Sadece seçim zamanında değil, tüm projelerinin arkasındayız. Sizlerin de destekleriyle, oylarıyla seçildikten sonra inşallah o projelerin hayata geçmesi konusunda arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla ve milletvekillerimizle beraber çalışacağız ve Korkuteli’mizi hak ettiği noktaya getireceğiz. Enerji Bakanımızın da müjdesini verdiği gibi doğalgazı da inşallah en yakın zamanda Korkuteli’mize getireceğiz. Yollarımızı yapıyoruz, tüm hizmetlerimizi yapıyoruz, 31 Mart’ta da inşallah Korkuteli’nde Cumhur İttifakı Adayı Ömer İşlek kardeşim sizlerin oylarıyla belediye başkanı seçilecek" şeklinde konuştu.


Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Atatürk Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptıktan sonra Çerkezköy’den ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:49
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalçın: “Tuzaklara karşı dalgakıran görevi gördük”
    1. Yalçın: “Tuzaklara karşı dalgakıran..
    2. Üniversite öğrencileri fidan dikti
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Üzerinde uyuşturucu çıkan 5 kişi..
    5. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza..
    6. Hırsızlık şüphelisi kadının doğum..
    7. "Türkiye'de en az 100 bin Rus var"
    8. Karabük'te orman yangını
    9. Başkan Sakallıoğlu öğrencilerle bir..
    10. Otomobilin motoruna giren kedi,..
    11. Bursa'daki darbe girişimi davasında..
    12. Rusya o ülkeye askeri üs açıyor!
    13. Venezuela Meclisi: “Rus askeri varlığı..
    14. ‘Doğada hepimize yer var’ sergisi..
    15. Bakan Çavuşoğlu Çerkezköy’den..
    16. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    17. AK Parti’li Dinç: “Tarım Bakanımız..
    18. Beytekin: "Samsun’a yurt içinden ve..
    19. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    20. Bakan Pekcan: "Türkiye’de biz kağıtsız..
    21. Büyükelçi Berger’den Büyükşehir..
    22. Alman basını yazdı! O ülkeye ambargo..
    23. Alan, Fevkani köprüaltı esnafını..
    24. "Doğal gaz ve elektrikte önümüzdeki..
    25. Dabakhane Mescidi, 119 yıl sonra..
    26. Antalya’da trafik kazası: 1 ölü,3..
    27. İstanbul Arel Üniversitesi, Gökhan..
    28. Çalıntı demirlerle mandıra kuran 3..
    29. E-5 Karayolu’nda sevgilisine dehşeti..
    30. "Her gönlü fethetmemiz gerekiyor"
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek