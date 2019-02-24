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Bakan Çavuşoğlu Cenevre’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’de BM İnsan Hakları Konseyi 40.

24 Şubat 2019 Pazar 10:33
Bakan Çavuşoğlu Cenevre’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’de BM İnsan Hakları Konseyi 40. oturumunun yüksek düzeyli bölümüne iştirak edecek.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25-27 Şubat tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 40. oturumunun yüksek düzeyli bölümüne iştirak edecek. Çavuşoğlu, 25 Şubat’ta İnsan Hakları Konseyinde ve aynı gün düzenlenecek olan Silahsızlanma Konferansı Yüksek Düzeyli Bölümü’nde bir konuşma yapacak. Çavuşoğlu’nun Cenevre’de bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla bazı ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:33
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