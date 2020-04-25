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Aktüel

Bakan Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik"

"Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık"

2020-04-25 22:07:17 -
Bakan Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugüne kadar 60 binin üzerinde Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımda, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık." bilgisini verdi.

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