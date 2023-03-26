Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile tahıl anlaşması ve 'Sıfır Atık' projesini ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün (26 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, BM'de ülkemizin öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık' girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alınmıştır" denildi.
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