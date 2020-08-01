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Aktüel

Bakan Çavuşoğlu bazı mevkidaşlarıyla telefonda bayramlaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 17:16:57 -
Bakan Çavuşoğlu bazı mevkidaşlarıyla telefonda bayramlaştı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birçok ülkeden mevkidaşıyla Kurban Bayramı tebriği için telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu ayrıca, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed el Sabah, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ve Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile de telefonda bayramlaştı.

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