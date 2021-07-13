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Gündem Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan ile kardeşlik bağlarımız daha da güçleniyor
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan ile kardeşlik bağlarımız daha da güçleniyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Şuşa Beyannamesi’yle kardeşlik bağlarımız her alanda daha da güçleniyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 23:02:00 - 2021-07-13 23:07:59
Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan ile kardeşlik bağlarımız daha da güçleniyor

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Can Azerbaycan'ın Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. Şuşa Beyannamesi'yle kardeşlik bağlarımız her alanda daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.



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