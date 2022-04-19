Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ukrayna Türkiye'den bunu istedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik yaptığı açıklamada, "Garantörlük konusunda Ukrayna NATO'nun 5'inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. alternatif çözümler üretmek lazım" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları:
Kanada ve İsveç'teki islamofobik saldırıların Ramazan ayında artması tesadüf değil. Saldırının her türlüsüne karşı olmayız
Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
Kutsala saldırının ifade özgürlüğüyle bağı yok
Müzakere heyetleriyle sürekli temaslarımız var. Hangi konularda mutabakat hangi konularda ayrılık var bu detaylar üzerinde çalışıyoruz.
Garantörlük konusunda Ukrayna NATO'nun 5'inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. alternatif çözümler üretmek lazım
Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz bunun telafisi uzun zaman alacak. ateşkes konusunda hızlı adım atmamız gerekiyor. Türkiye girişimlerini sürdürüyor.