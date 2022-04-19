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Gündem Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ukrayna Türkiye'den bunu istedi
Gündem

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ukrayna Türkiye'den bunu istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik yaptığı açıklamada, "Garantörlük konusunda Ukrayna NATO'nun 5'inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. alternatif çözümler üretmek lazım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 13:56:00 -
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ukrayna Türkiye'den bunu istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları:

Kanada ve İsveç'teki islamofobik saldırıların Ramazan ayında artması tesadüf değil. Saldırının her türlüsüne karşı olmayız

Her türlü ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz

Kutsala saldırının ifade özgürlüğüyle bağı yok

Müzakere heyetleriyle sürekli temaslarımız var. Hangi konularda mutabakat hangi konularda ayrılık var bu detaylar üzerinde çalışıyoruz.

Garantörlük konusunda Ukrayna NATO'nun 5'inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. alternatif çözümler üretmek lazım

Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz bunun telafisi uzun zaman alacak. ateşkes konusunda hızlı adım atmamız gerekiyor. Türkiye girişimlerini sürdürüyor.

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