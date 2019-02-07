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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye ile ABD arasında...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini takip etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu söyledi.

07 Şubat 2019 Perşembe 06:02
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye ile ABD arasında...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini takip etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı.

Kötü hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu gördüklerini söyleyen Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye'nin buna karşı çıkacağını belirtti.

"ABD bilerek veya bilmeyerek Kürtlerle YPG’lileri bir tutuyor"

Bakan Çavuşoğlu, "YPG/PKK hala Münbiç’in içinde, Münbiç'ten çekilmesi gerekiyor. ABD bilerek veya bilmeyerek Kürtlerle YPG’lileri bir tutuyor." dedi.

Çavuşoğlu, bazı ülkelerin İdlib'de radikal gruplara para vererek bunları İdlib mutabakatını ihlal etmeye teşvik ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 06:02
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