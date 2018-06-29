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Bakan Çavuloğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çvuşoğlu, Türkiye’nin ABD’den aldığı F-35’lerin teslimatında herhangi bir sorunun olmadığını söyledi.

29 Haziran 2018 Cuma 12:02
Bakan Çavuloğlu'ndan F-35 açıklaması

NTV canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ürkiye’nin ABD’den aldığı F-35’lerin teslimatına ilişkin açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Türkiye de bunun çok önemli ortada. Türkiye’yi çıkarıyorum” demekle olmaz. Siyasi dille değil de hukuki dille konuşulması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız telefon görüşmesinde Trump’a söyledi. Trump da gerekli adımı atacağını söyledi. Burada esas karar yönetimindir, Trump yönetimi de bu konuda kararlı. Seçildiği günden bu yana Başkan Trump Türkiye’ye önem veriyor. Bu yol haritalarının ve çalışma gruplarının oluşturulmasında cumhurbaşkanımız ile ikisinin liderliği çok önemli gerçekten. F-35’in tesliminde bir sorun yok. Biz müttefiksek eşit ortağız. Belki siz ekonomik olarak süper güç olabilirsiniz, veya savunma sanayinde bizden de ileri olabilirsiniz. Ama Türkiye politikalarını deva ettirebileceğiniz anlamına gelmez. Biz ABD’yi herhangi bir konuda, FETÖ’yü vermediği halde tehdit ediyor muyuz? Tehdit dilini biz de kullanırız. Ama bu iş ilişkilerimizi başka yere götürür. Ama görüyoruz ki liderlerde ilişkileri daha ileri götürme konusunda ortak irade var. Bizim görevimiz de liderlerin aldığı kararların uygulanması için çaba sarf etmektir.” dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 12:02
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. F-35
  3. ABD
  4. F-35 teslimatı

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