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Gündem Bakan Bozdağ'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a Kılıçdaroğlu’nun 2 katı oy çıktı
Gündem

Bakan Bozdağ'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a Kılıçdaroğlu’nun 2 katı oy çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 20:57:00 -
Bakan Bozdağ'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a Kılıçdaroğlu’nun 2 katı oy çıktı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa'da oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. Cumhurbaşkanı seçiminde geçerli 292 oydan 192’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 87’si ise Kemal Kılıçdaroğlu’na kullanıldı.

Bakan Bozdağ, sabah saat 08.30'da Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 1075 nolu sandıkta oy kullandı. Bakan Bozdağ’ın oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Bakan Bozdağ’ın oy kullandığı 1075’inci sandıkta Cumhurbaşkanlığı Seçimi için geçerli olan 292 oydan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 192, Kemal Kılıçdaroğlu 87, Sinan Oğan ise 13 oy aldı.

Milletvekilliği seçimlerinde geçerli olan 287 oydan 143 oyu AK Parti, Yeşil Sol Partisi 35, CHP 40, MHP 15, İYİ Parti 17, Yeniden Refah Partisi 12, Memleket Partisi 1, BBP 3, Sol Parti 1, Adalet ve Birlik Partisi 1, Anavatan Partisi 1, Cumhur İttifakı 1, Fatih Bucak 12, Mustafa Hakkı Bucak 6, Abdulkadir Aslantaş 1 ve Ömer uçar 1 oy aldı.

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