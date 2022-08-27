Bakan Bozdağ'dan "sapık"ı savunanların ikiyüzlülüğüne sert tepki! Gülşen'in hakaretine neden bir şey demiyorsunuz?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, imam hatiplilerle ilgili hakareti nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi" gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'le ilgili açıklama yaptı.

Yozgat’ta toplu açılış töreninde konuşan Bozdağ, "Milyonlarca vatandaşımıza karşı çok büyük bir saygısızlığı içerir bu cümle" dedi.

“İmam hatiplilere sarf edilen sözlere neden bir şey demiyorsunuz?”

"Sapık" savunmasına geçen muhalefete sert tepki gösteren Bakan Bozdağ şunları söyledi:

“Türkiye'de şu anda 1,3 milyon civarında imam hatipte okuyan öğrencimiz var. Bakın ana muhalefet partisinin genel başkanı, altılı masanın etrafında toplananlardan bu sözler karşısında doğru dürüst tek bir cümle duydunuz mu? Yargı kararını eleştirirken imam hatiplilere sarf edilen sözlere neden bir şey demiyorsunuz? Tutuklamayı eleştiriyorsunuz, eleştirin o hakim kararıdır eleştirilebilir. Eleştirirken deyin ki, bunun yaptığı da yenilir yutulur bir şey değildir.”

Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Helalleşmeden anladığı şey samimi değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bozdağ, CHP liderinin hakimleri tehdit eden bir dil kullandığını söyledi.

Bozdağ, “Kılıçdaroğlu, hakimleri tehdit eden ve serbest bırakın diyen üstten buyurmacı tavır ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeden anladığı şey samimi değil, seçime dönük stratejik bir projedir. Niye çıkıp bu söylenen lafları kabul etmeyiz açıklaması var mı, yok.” dedi.