Bakan Bolat, esnafın işletme ve finansman desteğinin 1,5 milyon liraya çıktığını açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esenler Belediyesi ile Esenler Esnaf Odası'nın iş birliğiyle düzenlenen Ahilik Haftası programında, esnafa yönelik işletme ve finansman desteğinin bir buçuk milyon liraya çıkarıldığını söyledi. Bolat, 2002'de 5 bin lira olan desteğin yükseltildiğini anlatırken "15 gün önce bir buçuk milyon liraya çıkarttık işletme desteğini, finansman desteğini" dedi.

İş yeri kurma, makine ve demirbaş alımı ile ticari araç değiştirmeye yönelik finansman destekleri de Bolat'ın aktardığına göre iki hafta önce 3,5 milyon liraya yükseltildi.

Bakan, önceki dönemde devletin kredi maliyetinin yalnızca yüzde 20'sini sübvanse ettiğini, 23 yıldır ise bu oranın yüzde 50 olduğunu kaydetti. Bolat'ın verdiği rakamlara göre 480 milyar lirası son üç yılda olmak üzere 23 yılda esnafa 853 milyar lira finansman desteği kolaylığı sağlandı; destek toplam 4 milyon 760 bin kez kullanıldı.

Vergi borcu ya da sigorta prim borcu nedeniyle destekten yararlanamayan esnaf için de Cumhurbaşkanı kararıyla bir hafta önce yeni bir düzenleme getirildiğini bildiren Bolat, esnaf, işletme ve yatırım kredilerinin maliyetinin piyasadaki maliyetlerin yarısı düzeyinde olduğunu ifade etti.

"Türkiye'de 2 milyon 263 bin esnaf ve sanatkârımız var"

Bolat, ilk sayımın yapıldığı 2005'te 1 milyon 300 bin olan esnaf ve sanatkâr sayısının bugün 2 milyon 263 bine ulaştığını, bunun ekonominin büyümesiyle bağlantılı olduğunu anlattı.

Milli gelirin 23 yılda 238 milyar dolardan bu yılın yarısı itibarıyla 1,7 trilyon dolara, kişi başına milli gelirin 3.600 dolardan 18.500 dolara, mal ihracatının ise 36 milyar dolardan 280 milyar dolara yükseltildiğini söyleyen Bolat, Türkiye'nin dünyanın 21'inci büyük ekonomisi konumundan 16'ncı büyük ekonomisi konumuna geldiğini belirtti. Bakan, 2002 sonunda 20,5 milyon olan istihdamın 32 milyon 360 bine taşındığını da sözlerine ekledi.

Bolat, 42 yıl süren terörle mücadelenin bitirildiğini, bundan sonra kaynakların Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi çerçevesinde ekonomik gelişmeye daha fazla ayrılacağını söyledi. Depremden etkilenen bölgelerin üç yılda ayağa kaldırıldığını belirten Bakan, 453 bin hak sahibine konutlarının ve iş yerlerinin yapılarak teslim edildiğini aktardı.

Esenler'de 68 bin 500 konutun dönüşümü tamamlandı

Kentsel dönüşüm kanununun 2012'de çıkarıldığını hatırlatan Bolat, İstanbul'da şu anda kentsel dönüşüme giren 500 bin konut bulunduğunu, Esenler'de ise Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun liderliğinde bugüne kadar 68 bin 500 konutun kentsel dönüşümünün tamamlandığını söyledi.

Bolat, Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla kentsel dönüşümde devlet desteğinin bir yıl daha uzatıldığını, hükümetin daire başına 1 milyon 850 bin lira destek verdiğini kaydetti.

Yılın Ahisi Abdullah Uğur'a şed kuşandırıldı

Bu yıl 39'uncusu kutlanan Ahilik Haftası programı, Davutpaşa Caddesi'nden yola çıkan Ahi Korteji ile başladı; güzergâh üzerindeki esnaflar ziyaret edildi. Dörtyol Meydanı'nda süren programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Ahilik kültürünü anlatan tiyatro gösterisi yer aldı.

Esenler'de Yılın Ahisi seçilen Abdullah Uğur'a, "Şedsiz kazanç haramdır" felsefesinden hareketle "Ahilik Duası" eşliğinde şed kuşandırıldı. Yılın Ustası Mustafa Güzel, Yılın Kalfası Asım Esen, Yılın Çırağı da Cemal Emirli oldu. Esnafa ve vatandaşlara "Ahi Pilavı", "Ahi Helvası" ve "Ahi Şerbeti" ikram edildi.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ahiliği ticari organizasyonun içine maneviyatın ve ruhun katıldığı bir buluşma olarak tanımladı ve "Bize öğretilen ahilik geleneğindeki esnaflık kültürümüzün en temel sloganı, önce iyi insan, sonra iyi esnaf olmaktır" dedi.

Programa Bolat ve Göksu'nun yanı sıra Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Şahin, siyasi parti temsilcileri, esnaf odalarının başkan ve temsilcileri, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.