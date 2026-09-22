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Ekonomi Bakan Bolat: ABD ile ticarette "43 milyar dolar bandına ulaşacak potansiyeli görüyoruz"
Ekonomi

Bakan Bolat: ABD ile ticarette "43 milyar dolar bandına ulaşacak potansiyeli görüyoruz"

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Bakan Bolat: ABD ile ticarette "43 milyar dolar bandına ulaşacak potansiyeli görüyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, New York'ta ABD ile ticaret hacminde yıl sonunda 43 milyar dolar bandı potansiyeli gördüklerini söyledi; hacim 2025'te 38,6 milyar dolar.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren Bolat, ABD ile ticaret hacminde bu yıl sonunda 43 milyar dolar bandına ulaşacak potansiyel gördüklerini söyledi.

Buluşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki heyetle bulunulan New York'ta, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından New York Public Library'de düzenlenen resepsiyonda gerçekleşti. Sanal medya hesabından buluşmaya ilişkin paylaşımda bulunan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik potansiyelini değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, ticaret hacmi hedeflerine ilişkin, "2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizde, Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından ortaya konulan hedefler doğrultusunda, bu yıl sonunda, 43 milyar dolar bandına ulaşacak potansiyeli görüyoruz" ifadesini kullandı.

Hedefte yatırım, teknoloji ve enerji iş birliği de var

Bolat, bu hedefe yalnızca ticaret hacmini artırarak değil; karşılıklı yatırımları, teknoloji ve enerji alanındaki iş birliklerini, girişimciliği, yüksek katma değerli üretimi ve üçüncü ülkelerde ortak projeleri güçlendirerek ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.

"ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketlerimizin ve Türkiye'de yatırım yapan Amerikan şirketlerinin oluşturduğu güçlü ekonomik bağ, ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir" diyen Bolat, Türk ve Amerikan iş dünyasının dinamizmi, tecrübesi ve girişimcilik gücüyle bu potansiyelin çok daha ileriye taşınabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerini karşılıklı fayda ve ortak kazanım temelinde yeni bir seviyeye taşımak için çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Bolat, buluşmanın düzenlenmesindeki katkıları ve iki ülke iş dünyası arasındaki ekonomik köprüleri güçlendiren çalışmaları dolayısıyla DEİK ve TAİK'e teşekkür etti.

Bolat, "Türkiye Yüzyılı'nda, Türk iş dünyamızın küresel gücünü daha da artırmak için çalışmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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