Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! O soruna dikkat çekti

Türkiye'de milyonlarca vatandaş EYT açıklamasına kilitlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda EYT hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin:

EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan bir tanesi. Uzamasının bir kaç sebebi var. Herkesi dinlemek zorundayız. Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatı var. Devlet açısından ele alınan bir konuydu. Fakat doğrudan işverenleri ilgilendiriyor.

"Teknik problem var"

Teknik yönüyle problemler var. 1999 öncesi dijital ortam olmadığı için biz bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman Meclis'te bunu paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.

EYT'de 3 madde kesinleşti

EYT yasası ile emekli olmak için kesinleşen 3 madde bulunuyor.

- 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması

- Prim gününün tamam olması

- Sigortalılık süresinin dolmuş olması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre EYT düzenlemesi ile eğer 1999 öncesi döneme dönülürse; Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk etapta 1,6 milyonu aşkın kişinin emeklilik hakkı elde etmesi bekleniyor. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.