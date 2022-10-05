Bakan Bilgin'den canlı yayında EYT açıklaması

EYT’nin kapsamı ne zaman belli olacak? EYT'den kaç kişi faydalanacak? EYT'liler ilk emekli maaşını ne zaman alacak? Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde kriterler belli mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında merak edilen sorulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle: Dünya tarihinde böyle kritik dönemler sayılıdır; pandemiden bahsediyorum. Salgından önce bize böyle bir şey olacak deseler herhalde inanmazdık. Çok şükür etkileri iyice zayıflamış bulunuyor. Salgın öncesi 20-25 yıl sonra ortaya çıkabilir dediğimiz her şey ortaya çıktı. Örneğin uzaktan çalışma. Salgın öncesinde katıldığım bir toplantıda bu tartışılmıştı. Fakat salgın bütün bunları uygulamaya soktu. Eğitimin kitlesel olarak uzaktan olacağını tahmin edebilir miydik?

Salgın sürecinden sonra ortaya çıkan olağanüstü bir ekonomik dalgalanma oldu. Dünyadaki ekonominin büyük bir çalkantıya girdiği belli alanlar var. Üretilmiş malların ulaşımı, tedarik zincilerinde meydana gelen aksaklıklar gibi. Bütün bunlarda sorunların yoğun olarak yaşanması enflasyonla uzun zamandır karşılaşmamış ülkelerde sorun meydana getirdi. Amerika örneğin. Bunun Türkiye'ye de yansımaları oldu. Türkiye bu süreçlerde iki temel olayla karşı karşıya kaldı. Bir tanesi enerji fiyatlarının artması. Diğeri ise döviz fiyatındaki artış. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz var. Vatandaşımızı enflasyonumuza ezdirmeyeceğiz. Biz enflasyona karşı emekçilerimizi korumak için çalışıyoruz.

Asgari ücret düzenlemesi

Asgari ücret düzenlemesi gerçekten tarihsel nitelikte bir adımdır. Devrim diyebileceğimiz şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılmasıdır. Bu tarihsel bir şeydir. Kamu çalışanlarının emeklilikleri ek gösterge ile belirleniyor. Onlarla ilgili köklü bir düzenleme yaptık. Kamuda çok büyük bir etkisi oldu. Yılbaşından itibaren geçerli olacak. Kapsamı oldukça geniş tutuldu.

EYT için nasıl bir takvim olacak?

99'da Türkiye'de bir reform uygulaması oldu. Onun anlamı o tarihten önce işe başlayanlar ile ondan sonra başlayanlar arasında bir düzenleme yapılmış. Bizim emeklilik sistemimizde prim gün sayısı, yıl sayıları bir de yaş şartı var. Emeklilikte prim gün sayısının artıması ve yaş çok önemli. 38-40 yaşındaki adamı emekli ettiğiniz zaman, ortalama hayat süresine kıyasla emeklilik süresinin finanse edebilmesi lazım. Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların emeklilikte yaş yüzünden karşılaştıkları sorunu düzenleme çalışmasındayız. Aralık'ta Meclis'e intikal edilecek. Çıraklıkta sigorta girişi değil sağlık sigortası girişi yapılıyor o farklı bir sistem. EYT sisteminde olanlar farklı. Ayrıntılı bir çalışma yapıyoruz. Kaç kişiyi kapsayacağını çalışma tamamlandığında açıklayacağız.

Enflasyona dair sorunları ancak büyüyerek çözebiliriz. Türkiye'nin ihracatının daha hızlı bir şekilde artması bunun öncelikli şartı. İstihdam oranlarındaki artış büyümenin sürdüğünün göstergesi.