Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Erkan, bölgeye ulaşmak için engebeli arazilerin aşıldığını belirterek, "Burada bazı yerlerde kar erimiyor, yılın her ayı kar yağabiliyor. Burası mutlak korunması gereken hassas bir alan, dağcı ve sporcular gelip kamp yapıyor. Spor ve adrenalin tutkunları da geliyor. Buraya bazen gelip yüzüyorlar. Kar suyunda yüzdük, çok güzel ve keyifliydi, mutlu olduk. Telefonun şebekesi burada çekmediği için dünyayla bağ kopuyor. Gelenler gece kamp yapıyor, tabiat ve doğayla iç içe kalıp huzur buluyor." dedi.