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Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

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Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Yaz ortasında bile karla çevrili zirvelerin arasında yer alan Erzurum'un İspir ilçesindeki Yedigöller, 3 bin 200 metre rakımdaki gölleri, endemik bitki örtüsü, yaban hayatı ve kamp olanaklarıyla doğaseverleri ağırlıyor. Dağcı Bülent Erkan, "Kar suyunda yüzdük, çok güzel ve keyifliydi, mutlu olduk. Telefonun şebekesi burada çekmediği için dünyayla bağ kopuyor. Gelenler gece kamp yapıyor, tabiat ve doğayla iç içe kalıp huzur buluyor" dedi.

#1
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Erzurum'un İspir ilçesinde yaz mevsiminde dahi karla çevrili Yedigöller, eşsiz doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsü ve kamp imkanıyla doğaseverlerin gözde rotaları arasında yer alıyor.

#2
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Şehir merkezine yaklaşık 200, İspir ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller, Ovit ile Kaçkar Dağları'nın güneyinde, Verçenik Dağı üzerinde bulunuyor. Yaklaşık 3 bin 200 metre rakımdaki bölge, eriyen kar sularının oluşturduğu irili ufaklı 12 gölüyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

#3
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Temmuz ayının sonuna kadar bazı noktalarda kar örtüsünün varlığını koruduğu Yedigöller'de ziyaretçiler kamp yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyor. Bölge, karla kaplı zirveler, rengarenk çiçekler ile yemyeşil doğanın bir araya geldiği görüntüleriyle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Endemik bitki türleri arasında ters lale ve mor sümbüllerin görülebildiği Yedigöller, aynı zamanda dağ keçisi, vaşak, kurt ve bozayı gibi birçok yaban hayvanına da yaşam alanı sunuyor. Zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan bölge, hem doğa sporlarıyla ilgilenenleri hem de sakin bir atmosferde vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

#5
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

KAR SULARIYLA BESLENEN GÖLLERDE YÜZME KEYFİNİ YAŞIYORLAR: Bölgeye giden yolun kardan temizlenmesiyle dağcılar ve doğa tutkunları, kamp yapmak için bölgeye gelmeye başladı.

#6
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Yaklaşık 30 yıldır zamanın çoğunu zirvelerde geçiren ve dağcılar arasında "Dağların Oğlu" olarak bilinen Erzurumlu 46 yaşındaki Bülent Erkan, bölgenin gezilip görülmeye değer olduğunu söyledi.

#7
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Erkan, bölgeye ulaşmak için engebeli arazilerin aşıldığını belirterek, "Burada bazı yerlerde kar erimiyor, yılın her ayı kar yağabiliyor. Burası mutlak korunması gereken hassas bir alan, dağcı ve sporcular gelip kamp yapıyor. Spor ve adrenalin tutkunları da geliyor. Buraya bazen gelip yüzüyorlar. Kar suyunda yüzdük, çok güzel ve keyifliydi, mutlu olduk. Telefonun şebekesi burada çekmediği için dünyayla bağ kopuyor. Gelenler gece kamp yapıyor, tabiat ve doğayla iç içe kalıp huzur buluyor." dedi.

#8
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

"BURAYI 'CENNETTEN BİR KÖŞE' DİYE TARİF EDEBİLİRİZ" Tarık Baba da 8 arkadaşıyla Giresun'dan bölgeye kampa geldiğini anlatarak, "İlk defa geliyoruz, 350 kilometre yol katettik. Burayı çok sevdik, sosyal medyada görüyorduk, gördüğümüzden daha güzeliyle karşılaştık. Burayı 'cennetten bir köşe' diye tarif edebiliriz." diye konuştu.

#9
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Dağcı Emrullah Ceylan da bölgeyi dünya harikası olarak gördüğünü belirterek, "Dağları devamlı geziyorum ama buraya bayılıyorum. Buralar çok güzel, herkesi bu coğrafyaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Trabzon'dan gelen Mahmut Genç de ziyaretçileri bölgeyi temiz bırakmaları konusunda uyardı.

#11
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Yedigöller’den kareler…

#12
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Yedigöller’den kareler…

#13
Foto - Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi

Yedigöller’den kareler…

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