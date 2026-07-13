Yazın bile karlarla çevrili! Yedigöller doğaseverlerin gözdesi
Yaz ortasında bile karla çevrili zirvelerin arasında yer alan Erzurum'un İspir ilçesindeki Yedigöller, 3 bin 200 metre rakımdaki gölleri, endemik bitki örtüsü, yaban hayatı ve kamp olanaklarıyla doğaseverleri ağırlıyor. Dağcı Bülent Erkan, "Kar suyunda yüzdük, çok güzel ve keyifliydi, mutlu olduk. Telefonun şebekesi burada çekmediği için dünyayla bağ kopuyor. Gelenler gece kamp yapıyor, tabiat ve doğayla iç içe kalıp huzur buluyor" dedi.