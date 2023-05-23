Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından satır başları;

"Sinan Oğan'ı tanırım. Sinan Bey tutarlı bir yaklaşım sergilemiştir. Bu tavrın hayırlı olmasını dinlerim.

Ümit Bey ne açıklar onu bilmiyorum. Bir defa ben milliyetçiyim diyen bir insanın kim olursa olursa olsun Azerbaycan başta olmak üzere tüm Türk dünyasına bakış açışı önemli. Bu bakış açısı isimden isime değişmemelidir.

"28 Mayıs Türkiye'nin bağımsızlık yolunda ilerleme kararıdır"

PKK'nın sınır ötesi operasyonlarına, PKK ile barışık olan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Öncelikle kendisini milliyetçi olarak tanımlayan vatandaşlarımızın bunu görmesi lazım. Türkiye'ye saldıran bir örgüte açıkça tavır olmayan, onlara terörist demeyen bir CHP'nin Atatürk'ün kalpağı ile poz vermemesi lazım. Atatürk'ün kalpağı Türkiye'nin bağımsızlığı demektir.

Bugün Mustafa Kemal Paşa'nın yolundan gidenler bellidir. Millet bunu fark ediyor. 28 Mayıs Türkiye'nin bağımsızlık yolunda ilerleme kararıdır. Kılıçdaroğlu, çıksın şunu desin PKK ve PYD'ye karşı Türkiye'nin yanındayım. Ama bu cümleyi kurmuyor.

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"Buna kaşı Türkiye'nin bağımsızlığından yanayız"

Oylar teker teker veriliyor. Sinan Bey'in oylarının geldiği yüzde beşlik kitlenin gerçek milliyetçiler olduğunu düşünüyorum. Vatanını, milletini sevenler Cumhur İttifakı'nı destekleyecektir. HDP neden aday göstermedi? Çünkü adayımız belli dedi. Bu işbirliğini reddetsinler. Kılıçdaroğlu çıksın desin: PKK/PYD emperyalistlerin beslediğini bir terör örgütüdür. Buna kaşı Türkiye'nin bağımsızlığından yanayız.

Milletin birliğinden yana bir bilincin olduğunu görüyorum

Seçimden önce bazı anket şirketleri kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçları, halkımızın bu tür yalanları kabul etmediğini gösterdi. İkincisi, Türkiye'de milliyetçiliğin çağdaş bir değer ortaya çıktı. Küreselleşme sırasında milliyetçiliği bir değer olarak görmezseniz dağılırsınız.

Türk milliyetçileri etnik ayrımcılığa karşıdır. Seçimin diğer bir sonucu da budur. Milletin birliğinden yana bir bilincin olduğunu görüyorum.

"CHP'nin dramı burada başlıyor. CHP bir siyasal söylem geliştiremiyor"

21 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Bu 21 yılda ana muhalefet partisinin oyu yüzde 23-25 arasında gidiyor. Şimdiye kadar yaklaşık 15 seçim oldu. Muhalefetin bizim oylarımızı sorgulaması yerine kendisinin niye oylarını artıramadığına bakması lazım. Seçim sonuçları muhalefetin zayıflığını bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, hala etnik köken ve mezhep üzerinden siyaset yapıyor. Hangi çağda yaşıyoruz, böyle bir şey kaldı mı? Siyaseti ülkenize neler yapacağınız üzerinden kurgulayabilirsiniz.

AK Parti, CHP'ye 10 puan fark atmıştır. Meclis'te müthiş bir başarımız bulunmaktadır. CHP'nin dramı burada başlıyor. CHP bir siyasal söylem geliştiremiyor. Kimlikleri işaret etmek bir siyasal söylem değildir. Siyasal söylem ülkenize nasıl hizmet edeceğiz üzerine kurgulanır."

"Sayın Erdoğan, kimden ne kadar oy aldığına bakmadan hizmet ediyor"

Sayın Babacan niye böyle bir açıklama yaptı bilmiyorum. Bugün Cumhur İttifakı, etnik ve mezhepsel kökenlere dair ayrımcılığa meydan okuyan bir siyaset yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Hatay'da yüzde 8'lik oy aldığı bölgede bütük bir hastane yaptırdı. Sayın Erdoğan, kimden ne kadar oy aldığına bakmadan hizmet ediyor.

Türk seçmeni demokrasiye sahip çıkmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşların oy kullanım haklarını genişletmiştir. Bu ülkede başörtülü hanımların siyasete katılmasına izin verilmiyordu. Erdoğan bunu kaldırdı. Türkiye, kendi savaş uçağını yaptı, İHA'sını yaptı, kendi otomobili yaptı. Seçmeninin bunları dikkate alacağına inanıyorum.

AK Parti iktidarı her zaman sığınmacı meselesini bir insanlık meselesi olarak görmüştür. Türkiye, Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek konutlar inşa etti. 500 bin Suriyeli gitti, bir milyonun daha gitmesi hedefleniyor. Yabancı düşmanlığına karşıyım."

Türk milleti demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu ülkede barış içinde seçimler yapılmaktadır. Abuk sabuk laflar söyleyenleri dikkate almamak lazım.

Bu ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanır. EYT'lilerin maaşları bağlanıyor. Kimse endişe etmez. Eksik işlemleri olanların dosyaları tamamlıyor.

Asgari ücret açıklaması

Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz.

En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Hazırlıklarımız var.

"Türk devletinin militarist olması onların işine geliyor"

Başkanlık sistemi Türkiye'ye büyük imkanlar getirdi. Çok hızlı bir şekilde sisteme geçildiği için bazı çözülebilecek sorunlar var. Ancak, sistemin avantajlarını görmemiz lazım. Eski sistem mistem işlemiyordu. Bugün daha demokratik bir yapılan bahsediyoruz. Yürütme doğrudan halk tarafından seçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan halk tarafından seçildi. Türkiye daha önce bir MGK devletiydi. Genel Kurmay Başkanı Başbakan'dan üstündü. Başkanlık sistemini istemeyenler bu durumu bilmiyorlar ya Türk devletinin militarist olması onların işine geliyor."

Meclis'in işleyiş sisteminin yeniden güncellenmesi lazımdır. Türkiye 28 Mayıs'ta çok önemli bir seçim yapacak. 28 Mayıs'ta yapılacak seçim Türkiye'nin geleceğine ilişkin kararını ortaya koyacaktır. Türkiye kendi başarılarını ortaya koyan bir istikrarın 5 yıl daha sürmesini isteyecektir. İnşallah hayırlı olur."