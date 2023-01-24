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Siyaset Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
Siyaset

Bakan Bilgin EYT için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'ye ilişkin düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 12:21:00 -
Bakan Bilgin EYT için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bilgin, EYT'ye ilişkin düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya, "EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar" dedi. Bilgin, "İçerikte bir şey değişir mi?" sorusuna ise "Değişmez" cevabını verdi.

"EYT'nin maliyeti ile ilgili soruya Bilgin, bu konuda bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu dile getirdi. EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını kaydeden Bilgin, "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir.Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili konuşan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim mer'i kanunumuza göre yapılan bir şey. 5 bin, 9 bin prim gününü dolduramıyorum ya da bin gün eksiğim var yapılandırayım diyemezsin. Mevcut kanunda bin gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" değerlendirmesinde bulundu.

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