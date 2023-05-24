Bakan Bilgin: Ekonomi operasyonları tutmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin A Haber canlı yayınında gündeme dair merak edilenler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"PKK/PYD üzerinden devletimize saldırıyorlar"

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerini yorumlarken "Emperyalist güçler PKK/PYD üzerinden devletimize saldırıyorlar. Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi kültümüzü ve geleneğimizi güçlendirmeyi seçti." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan gitsin de ne olursa olsun"

Bakan Bilgin seçim sonuçlarının Batı ülkelerini rahatsız ettiğini söylerken "Cumhuriyet demokrasi ile güçlenir... Türkiye'de bugün Cumhuriyet daha güçlüdür. Türkiye'nin 1 trilyon doların eşiğine gelen ekonomik gücü var. 14 Mayıs'ta milletimiz yabancı basına da cevabını verdi. Batı "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" sözlerini kaydetti.

Ekonomi operasyonları tutmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Batı Türkiye'yi kontrol edemediği için çok rahatsız. 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomik operasyonları tutmadı." dedi.

"HDP ne önerse CHP onu yaptı"

Bakan Bilgin HDP ile CHP arasındaki ilişkiyi eleştirirken "Atatürk'ün partisi tezkereye hayır dedi. HDP CHP'ye ne önerdi de CHP bu adımı atmaya karar verdi. Bunun hesabını versinler, sahte söylemleri bıraksınlar." diye konuştu.

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Sinan Oğan'ın desteği

Sinan Oğan'ın Erdoğan'a olan desteğinin değerli olduğu söyleyen Bakan Bilgin "Cumhurbaşkanımız 'Türk Devletleri Teşkilatı'na çok önem veriyor. Bu, Türkeş'in hayaliydi, gerçek oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"İstikrar sayesinde çözdük"

Bakan Bilgin ayrıca EYT ve memur maaşlarına da değinirken "EYT ve asgari ücret dahil olmak üzere çok sayıda konuyu istikrar sayesinde çözdük. O yüzden rehavet olmamalı. Demokrasi içinde istikrar çok çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

Maaşlara yeni düzenleme

Taşeron işçiler, EYT ve memurlar ile ilgili birçok çalışmanın yapıldığını dile getiren Bilgin, "2 yılı aşkın süredir çok sorunlarla karşılaştık ama hepsini çözdük. EYT çok büyük bir sorundu. Önümüzde tamamlanmamış dosyalar var. Taşeron işçiler bunlardan biri. Şu an 100 bin civarı kalan bir grup var. Çalışmalarımız sürüyor bu konuda. Bu konuda planlamamız hazır. Memurlarla ilgili çok ciddi bir düzenleme yapacağız." açıklamasında bulundu.