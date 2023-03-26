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Gündem Bakan Bilgin açıkladı: Gazi maaşları asgari ücret düzeyine çıkarılıyor
Gündem

Bakan Bilgin açıkladı: Gazi maaşları asgari ücret düzeyine çıkarılıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-26 22:06:00 -
Bakan Bilgin açıkladı: Gazi maaşları asgari ücret düzeyine çıkarılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazilere ödenen maaşların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını ve aradaki farkların ortadan kalkacağı bilgisini paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bilgin, "Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır." dedi.

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