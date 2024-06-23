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Bakan bilançoyu açıkladı! Rakamlar korkunç

Yeniakit Publisher
2024-06-23 09:18:49 - 2024-06-23 09:18:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın 8 gününde trafik kazalarında 68 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bayram tatilinin 8'inci günü 22 Haziran 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede, 706 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi maalesef hayatını kaybetti, bin 97 kişi yaralandı. 405 bin 88 araç denetlendi, 22 bin 975 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 590 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi ise yaralandı."

Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor
Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor

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Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor


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