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Aktüel

Bakan Berat Albayrak'tan "Yusufeli Barajı" paylaşımı

Bakan Berat Albayrak, Yusufeli Barajı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 19:48:00 -
Bakan Berat Albayrak'tan "Yusufeli Barajı" paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yusufeli Barajı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak." ifadelerine yer verdi.

 

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