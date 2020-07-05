Bakan Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı: Daima yanınızdayız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından çiftçiye destek mesajı paylaştı. Albayrak, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.
Bakan Albayrak paylaşımında #ÇiftçimizMilliDeğerimiz etiketini kullandı.