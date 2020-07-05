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Ekonomi

Bakan Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı: Daima yanınızdayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından çiftçiye destek mesajı paylaştı. Albayrak, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 12:35:00 -

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında #ÇiftçimizMilliDeğerimiz etiketini kullandı.

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Yorumlar

İsmail

Sayın bakanım sizin Mardin’den haberiniz yok galiba siz destek vereceğiz ve bir karış arazimiz boş kalmasın diyorsunuz ama maalesef burda TEDAŞ elektrikleri kökten kesmiş ve binlerce hektar alan ekilmemiştir ekilen bütün ekinlerde şuan kurudu ne yazıkki şimdi elektrik verilse bile verimler zaman aşımına uğradığı için verim yarı yarıya olacak önce buna el atın kalın sağlıcaklar bu gidişle Güneydoğu dan oy almanız biraz zor olur elektrikler yüzünden yaptığınız bütün mücadeleyi ve hizmetlerinizi tek seferde silmiştir bilgilerinize iyi günler ve bol başarılar
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Yasemin

Bakanımıza duyuran olsa verimli toprakları olan, köylerde ücretsiz arazi verilse, TOKİ toplu konut yapsa, ahırı tohum koyacak,yerleri olan tarım il müdürlüğü çiftçiler le ilgilense organik tarım desteklense,
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