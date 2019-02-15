Bakan Berat Albayrak'tan bütçe mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Ocak ayı bütçe gelişmeleriyle ilgili açıklamada bulundu.15 Şubat 2019 Cuma 10:54
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan bütçe gelişmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak; "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ