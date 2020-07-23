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Ekonomi

Bakan Berat Albayrak müjdeyi verdi: O borçlar 3 ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ölümcül koronavirüs nedeniyle mağdur olan esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının 3 ay boyunca ertelendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:05:00 -
Bakan Berat Albayrak müjdeyi verdi: O borçlar 3 ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının 3 ay boyunca ertelendiğini duyurdu.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ. Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!" dedi.

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Yorumlar

serdar-1.

3 ay ertelediniz,peki 3 aylık faizini almıyormusunuz?milletle dalga geçmeyin.
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