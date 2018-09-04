Bakan belediye başkanını uyardı! 'Burası olmamış'

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cevap verdi: Yaşar Başkanım, burası olmamış galiba?

ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Atatürk Caddesi'ndeki trafik ve yaya yolu çalışmalarını yerinde takip etti. Kontrollerini gerçekleştiren Bahçeci, denetimi sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BAKAN FARK EDİP ANINDA UYARDI

Herkesin gözünden kaçan bir ayrıntıyı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank es geçmedi. Kaldırım taşlarının dizilişinde hata olduğunu fark eden Varank, Bahçeci'yi "Yaşar Başkanım, burası olmamış galiba?" diyerek uyardı.

"HİÇBİR ŞEY GÖZÜNÜZDEN KAÇMIYOR"

Bahçeci de Varank'ın paylaşımına, "Sayın Bakanım araba çarpmış, dün yaptırdım orayı. Hiçbir şey gözünüzden kaçmıyor maşallah efendim" yanıtını verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;