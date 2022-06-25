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Gündem Bakan Bekir Bozdağ’dan şehit memurun ailesine ziyaret
Gündem

Bakan Bekir Bozdağ’dan şehit memurun ailesine ziyaret

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa’da şehit olan Ağrılı ceza infaz memuru Cengiz Yiğit’in ailesine ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 15:53:00 -
Bakan Bekir Bozdağ’dan şehit memurun ailesine ziyaret

 

YENİ AKİT  ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa’da şehit olan Ağrılı ceza infaz memuru Cengiz Yiğit’in ailesine ziyarette bulundu.

Nisan Ayında ceza infaz memurlarını taşıyan servise Bursa’da yapılan saldırı sonucu, Ağrı Hamur doğumlu Cengiz Yiğit şehit olmuştu. Ağrı’ya ziyarette bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa’da cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in Ağrı’nın Hamur ilçesindeki ailesini unutmayarak, taziye ziyaretinde bulundu.

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