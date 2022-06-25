Bakan Bekir Bozdağ’dan şehit memurun ailesine ziyaret
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa’da şehit olan Ağrılı ceza infaz memuru Cengiz Yiğit’in ailesine ziyarette bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa’da şehit olan Ağrılı ceza infaz memuru Cengiz Yiğit’in ailesine ziyarette bulundu.
Nisan Ayında ceza infaz memurlarını taşıyan servise Bursa’da yapılan saldırı sonucu, Ağrı Hamur doğumlu Cengiz Yiğit şehit olmuştu. Ağrı’ya ziyarette bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa’da cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in Ağrı’nın Hamur ilçesindeki ailesini unutmayarak, taziye ziyaretinde bulundu.