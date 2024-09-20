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Ekonomi Bakan Bayraktar’dan doğalgaz müjdesi!
Ekonomi

Bakan Bayraktar’dan doğalgaz müjdesi!

Yeniakit Publisher
2024-09-20 23:38:00 -
Bakan Bayraktar’dan doğalgaz müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaza zam gelecek mi sorusuna "Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" yanıtını verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarında yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Yüzde 60'ını biz karşılıyoruz, buna devam edeceğiz”

Habertürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar doğalgaz faturalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgazda ödeyeceği faturaların devlet olarak yüzde 60'ını biz karşılıyoruz. Buna önümüzdeki dönemde de devam etmeyi hedefliyoruz. Elbette bu imkan meselesi. Burada desteği tüketim esaslı ortaya koymak, çok tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istiyoruz."

Faturalandırmada yeni döneme ilişkin soruyu da yanıtlayan Bayraktar, "Burada destek gruplarını doğru tanımlamak önemli. Maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedefliyoruz. Çalışma bittikten sonra kamuoyuyla paylaşmamız daha doğru olur. İstisnaları hesaba katarak hata yapmamaya çalışıyoruz" dedi.

“Süreci zamsız götürmek istiyoruz”

Bayraktar, "Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" diye konuştu.

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