Uyuşturucu kaydı vardı, dehşet saçtı: Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, eski eşiyle barışmak için kapıya dayanan E.B. (53), çıkan tartışmada kayınvalidesini silahla öldürdü, eski eşini ağır yaraladı. Saldırgan, olayın ardından aynı silahla hayatına son verdi.

Ankara'da infiale sebep olan olay, Altındağ ilçesinde yaşandı. Uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edilen E.B., barışma teklifini reddeden eski eşine ve ailesine dehşeti yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki evde E.B. (53) ile eski eşi S.K. (54) ve kayınvalidesi Ü.K. (73) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.B, üzerinde bulunan silahla eşi ve kayınvalidesini vurdu, ardından intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, E.B. ve kayınvalidesi Ü.K.'nın hayatını kaybettiğini, S.K'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi. S.K, sağlık ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çiftin sona eren evliliklerinden bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

“BÖYLE BİR ŞEY OLACAINI HİÇ TAHMİN EDEMEDİK”

Vefat eden Ü.K.'nın akrabası Hürol Dursun, çiftin daha önceden boşandığını ve aralarında husumet olduğunu söyledi.

Dursun, "Yılların vermiş olduğu bir şey. Geri birleşmek istiyor. Husumet oldu aralarında tabi ister istemez. Ondan dolayı da kapıya dayanıyor. Geliyor, gidiyor. O arada kayınpederi açmış kapıyı. Kapıyı açınca ateş etmeye başlamış. Kaynanasını, karısını... Kendisine sıkıyor en son. Uyuşturucudan cezaevine girmiş, çıkmış doğru. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemedik."

