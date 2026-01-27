Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin başını yakabilir! UEFA'dan özel inceleme!

UEFA, Fenerbahçe'ye FFP kriterleri kapsamında özel bir mali denetim gerçekleştirdi. Belgeler didik didik edilirken, Kerem Aktürkoğlu'na özel bir inceleme için start verildi. Maaşı konusunda ortaya atılan iddiaların peşine düşen UEFA, TFF'den ek belgeler istedi. Bu olay Fenerbahçe'nin başını derde sokabilir.

UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Fenerbahçe Kulübü’nde detaylı bir mali denetim gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulübün son bir yıla ait finansal işlemleri mercek altına alındı.

UEFA’dan gelen iki temsilci ile bağımsız denetim şirketi Deloitte’tan üç uzmanın yer aldığı toplam beş kişilik heyet, kulübün mali kayıtlarını incelemek üzere İstanbul’a geldi.

Denetim ekibi, geçtiğimiz perşembe günü kulüp binasında çalışmalara başladı ve incelemeler cuma akşamına kadar devam etti.

İki gün süren denetimde kulübün gelir-gider tabloları, hesap hareketleri ve finansal belgeleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda UEFA heyetinin resmî raporunu hazırladığı öğrenildi. Benzer bir denetimin daha önce Galatasaray için de yapıldığı hatırlatıldı.

Denetimin öne çıkan başlıklarından birini ise sezon başında gerçekleştirilen Kerem Aktürkoğlu transferi oluşturdu.

Fenerbahçe’nin UEFA’ya her üç ayda bir sunduğu düzenli FFP raporlarının ardından, asıl kapsamlı değerlendirmenin mart ayında yapılacağı ifade edildi.

UEFA’nın mart ayındaki raporlamada; Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşme şartları, ödeme planları ve sponsorluk anlaşmalarını özel olarak inceleyeceği belirtildi.

Bu süreçte UEFA’nın yalnızca kulüp tarafından sunulan verilerle yetinmeyeceği, basına yansıyan iddiaları da dikkate alacağı öğrenildi.

Ayrıca UEFA’nın, kendisine iletilen şikâyetler doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) da resmî rapor talep edeceği kaydedildi. (Türkiye Gazetesi)

BASINDA YER ALAN İDDİALAR NEYDİ?

Kerem Aktürkoğlu için basında çıkan ve resmi şekilde yalanlanmayan iddia şu şekilde.

Fenerbahçe'den 5-6 milyon euro yıllık maaş alan Kerem'in resmiyette TFF'ye bildirilen maaşı asgari ücret. Bu maaşı dönemin yöneticisi Hakan Safi'nin kendi şirketi üzerinden ödediği ve farklı bir ek sözleşme yapıldığı belirtildi.