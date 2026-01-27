Katil sürüsünün tuzakladığı mayın patladı 1 kişi öldü

  • İSTANBUL
Suriye'de terör örgütü YPG'nin ateşkesi ihlal ederek Halep'in doğusunda tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de terör örgütü YPG'nin ateşkesi ihlal ederek Halep'in doğusunda tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, olay Halep'in doğusunda Tişrin Barajı yakınlarındaki Hacı Hüseyin Köyü civarında yaşandı.

Terör örgütü YPG tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

