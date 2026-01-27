  • İSTANBUL
Aktüel
9
Yeniakit Publisher
Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı
IHA Giriş Tarihi:

Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı

Bitlis'te kış mevsiminde belediye ve özel idare ekiplerince karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcadı.

#1
Foto - Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı

Bitlis İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, her köy ve mezra yolunu 25 defa ulaşıma açtıkları ifade edilirken, toplamda yol ağlarının 680 köy ve mezra olduğu belirtildi.

#2
Foto - Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı

İl genelinde son kar yağışıyla birlikte kapanan 124 köy yolundaki çalışmaların il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle sürdürüldüğü kaydedildi.

#3
Foto - Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı

Köy yollarından 120'sini yeniden ulaşıma açan ekiplerin kapalı olan 4 köy yolunda da çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

#4
Foto - Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada ise harcadıkları yakıt miktarının 160 bin litre olduğu ve ayrıca şu ana kadar da yaklaşık 7 bin kamyon karın taşındığı belirtildi.

#5
Foto - Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı

Bitlis'te dün geceden beri etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürürken, ağaçlar ve bitki örtüsü de kırağıyla kaplandı.

#6
Foto - Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında yaklaşık 15 dereceye düşmesiyle oluşan kırağı, ağaç dallarında ve çevrede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#7
Foto - Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı

Soğuk havanın kendisini iyi hissettirdiği Bitlis'te, dondurucu hava şartları ise kenti adeta buzla kapladı.

#8
Foto - Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı

Kent genelinde binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının yanı sıra ağaç dallarında bile buz sarkıtlarının meydana gelmesi dikkat çekti.

