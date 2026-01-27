“Saç örme” akımına destek veren terör şakşakçısı hemşire anında enselendi! İfadesinde bakın nasıl çark etti

Suriye’de bozguna uğratılan YPG’li teröristler için başlatılan kirli "saç örme" tiyatrosuna alet olan sözde hemşire, devletin demir yumruğuyla tanıştı. Kocaeli’de şifa dağıtması beklenen elleriyle terör propagandası yapan şahıs, emniyet güçlerinin gece operasyonuyla enselendi.

Kandil’in Meclis’teki uzantısı DEM Parti tarafından başlatılan ve eli kanlı terör örgütü PKK/YPG mensubu bir paçavraya "mağduriyet" süsü vermeyi amaçlayan sözde akım, toplumun her kesiminden büyük tepki topluyor. Bu ihanet korosuna, Kocaeli’de bir devlet hastanesinde görev yapan İ.A. isimli hemşire de katıldı. Görev yaptığı kutsal mekanı terör propagandasına alet eden şahıs, saçını ördüğü videoyu utanmadan sosyal medyada paylaştı.

DEVLETİN EKMEĞİNİ YİYİP TERÖRE SELAM ÇAKANLARA GEÇİT YOK

İhanet videosunun ardından düğmeye basan emniyet güçleri, "Devlet Memurları Kanunu"nu ayaklar altına alan şahsı, saklandığı İstanbul’da kıskıvrak yakaladı.

Kardeşinin evinde gözaltına alınan ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İ.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemşire, ifadesinde, "Pişmanım. Devlet yanlısı paylaşımlarım da var. Zazayım, Kürtçe bilmiyorum, şarkı sözlerini de bilmiyorum" dedi.