  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha Ünlü iş insanı, canlı yayın arasında Erdoğan'dan aldığı uyarıyı ilk kez açıkladı: Ne biçim oturuyorsun sen? Kapadokya’da kış güzelliği! Kar altında balon uçuşu Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı! Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü! ANKA-3'ün F-35'i kaç kilometreden gördüğünü açıkladı! Stüdyodakiler 'yok artık' dedi Resmen ömrü uzatıyorlar: İşte diyetisyenlerin en sevdiği 7 baharat! NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir
Spor
5
Yeniakit Publisher
Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha

Süper Lig devi Beşiktaş'ın, Roma'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Liverpool'da bulunan Yunan sol bek Kostas Tsimikas için hamle yaptığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha

Devre arasında pek çok futbolcusuyla yollarını ayıran Beşiktaş ilk hamlesi Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katarak yaptı. Siyah-beyazlılar savunmasını takviye için arayışlarını sürdürürken İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

#2
Foto - Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre; Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor.

#3
Foto - Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha

Yunan savunmacının Roma'daki kiralık sözleşmesini feshettiken sonra Liverpool'a dönmek istediği belirtildi. Liverpool'a geri dönmek isteyen Tsimikas'ın Beşiktaş'ın kendisi için yaptığı kiralama teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi.

#4
Foto - Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha

Konstantinos Tsimikas bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bi..
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle..
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruy..
Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü
Dünya

Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eli kanlı terör örgütü YPG/SGD'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin saçını ördüğü görsel tüm dünyada gündem oldu...
Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti
Gündem

Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti

Yeni Akit gazetesi, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrolarına doldurulan örgüt sempatizanlarının skandallarını manşetine taşıd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23