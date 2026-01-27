Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha
Süper Lig devi Beşiktaş'ın, Roma'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Liverpool'da bulunan Yunan sol bek Kostas Tsimikas için hamle yaptığı ortaya çıktı.
Devre arasında pek çok futbolcusuyla yollarını ayıran Beşiktaş ilk hamlesi Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katarak yaptı. Siyah-beyazlılar savunmasını takviye için arayışlarını sürdürürken İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre; Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor.
Yunan savunmacının Roma'daki kiralık sözleşmesini feshettiken sonra Liverpool'a dönmek istediği belirtildi. Liverpool'a geri dönmek isteyen Tsimikas'ın Beşiktaş'ın kendisi için yaptığı kiralama teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi.
Konstantinos Tsimikas bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
