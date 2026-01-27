Almanya'nın artık Kiev'e Patriot hava savunma sistemleri sağlayamayacağını bildiren Savunma Bakanı Boris Pistorius, kendilerinin de bu sistemlere ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Pistorius, “Daha fazlasını yapamayacağız, çünkü biz de ikamenin gelmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Almanya’nın, hava savunması alanında Ukrayna için “orantısız derecede çok şey” yaptığını ve bu tür füze sistemlerinin üçte birinden fazlasını teslim ettiğini savunan Savunma Bakanı, ülkesinin ayrıca sürekli Ukrayna’ya IRIS-T sistemleri gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Trump, Ukrayna'ya yardım kurallarını değiştirmişti

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılın Ağustos ayında, Ukrayna için yeni bir askeri yardım planı açıklamıştı. Bu plana göre ABD, Avrupa ülkelerine silah satacak, bu ülkeler de söz konusu silahı Ukrayna’ya teslim edecek. Almanya bu girişimi destekleyen ilk ülkelerden biriydi. İlk pakette sadece füzeler değil, Patriot bataryaları da yer alacaktı. Bunun ardından ABD'nin Avrupa’daki cephanelikleri yenilemesi planlanıyordu.

Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah tedarikinin çözüm sürecini engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya çektiğine inanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her bir sevkiyatın Rus ordusu için meşru hedefler olacağını açıklamıştı.