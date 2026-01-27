  • İSTANBUL
Gündem İstanbul’da dev operasyon: Yasa dışı bahiste büyük para trafiği
Gündem

İstanbul’da dev operasyon: Yasa dışı bahiste büyük para trafiği

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul’da dev operasyon: Yasa dışı bahiste büyük para trafiği

İstanbul’da siber polisi, yasa dışı bahis dünyasına yönelik dev bir darbe daha indirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, paravan şirketler ve "kapalı devre" sistemler üzerinden dönen yüz milyonlarca liralık trafik deşifre edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında, çeşitli platform üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 14 şüpheli bu sabah düzenlenen operasyonda yakalandı. Siber polisince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin 2023–2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis suçu ile ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, yasal bahis işletmelerinde "kapalı devre" olarak adlandırılan sistem üzerinden, yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı, işletmelere gelen şahısların telefonlar üzerinden veya fiziki temasla bu sitelere yönlendirilerek bahis oynamalarının sağlandığı belirlendi.

600 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETİ

Resmi 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin ise yaklaşık 600 milyon lira olduğu anlaşıldı.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Suç şebekesine yönelik bu operasyonun düğmesine basıldı. Eş zamanlı operasyon düzenlendi, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

