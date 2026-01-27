Türkiye’nin gözü bu davada! Aziz İhsan Aktaş davası başladı

Türkiye’nin gözü bu davada. 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası bugün başlıyor. Aralarında görevden uzaklaştırılan CHP'li 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma İstanbul Adliyesi 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda görülecek.

Duruşmayı takip etmek üzere CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP PM üyesi Tolga Sağ, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve TBB Başkanvekili Vahap Şener salona geldi.

'KAÇMADIM BURADAYIM'

İddianamede ‘örgüt lideri’ olarak adı geçen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş duruşmaya geldi. Duruşma salonu girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. Bugün adalete ilk gün söylediğim gibi söyleyeceklerimi tekrarlayacağım. Kaçmadım buradayım" dedi.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, ‘örgüt lideri’ olarak olduğu belirtilen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘rüşvet almak’ suçları başta olmak üzere 8 ayrı suçtan 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın 18 yıla kadar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın 12 yıla kadar, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in 12 yıla kadar, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ‘rüşvet almak’ suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ise 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ahmet Özer hakkında iddianamenin kabulünün ardından tahliye kararı verildi.

1.1 MİLYARLIK VURGUN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütü gibi örgütlerin şirketleşerek yasal görünümlü bir yapıya bürünerek kara para aklayan bir mekanizmaya dönüştüğüne dikkat çekilmişti. 2021-2025 arasında suç örgütüne ait aralarında İçkale, Elif LPG, Barka, Bilginay ve Vekontek gibi 20'ye yakın şirket üzerinden aklandığı tespit edilen toplam suç gelirinin 1 milyar 170 milyon 268 bin 645 lira olduğu tespit edilmişti.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde, üst düzey yöneticilere 100 milyon liraya kadar rüşvet verildiği, ödemelerin şoförler aracılığıyla elden yapılarak gizli defterlere kaydedildiği tespitleri, dikkat çeken detaylar arasındaydı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından örgütün, rotayı ilçe belediyelerinden İBB iştiraklerine kırdığı ve Aktaş'ın CHP'li belediyeleri adeta ele geçirdiği iddianamede anlatılmıştı.

İddianamedeki önemli detaylardan biri de CHP'li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in ifadeleri olmuştu. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde dönen rüşvet çarkını gözler önüne seren İş, Rıza Akpolat ile yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın, Beşiktaş'taki inşaatlara ve işyerlerine ait ruhsatların onayı karşılığında iş insanlarından toplam 50 milyon dolar rüşvet aldığına dair itirafları olmuştu.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

İddianamede, CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 5 milyon 500 bin lira nakit ve araç desteği aldığı, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler karşılığında 1 milyon dolar verildiği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a 300 bin dolar nakit teslim edildiği ve Yumurtalık'taki iki taşınmazın, gerçek değerinin çok üzerinde 20 milyon lira karşılığında yeğeni Uğur Aktaş adına devredildiği ortaya çıkmıştı.

178 MİLYONLUK PR MASRAFI

Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ, 58 milyon liraya yakın toplanan rüşvet parasının 'PR' adı altında gazetecilere dağıtıldığını itiraf etmişti. Ayrıca, 120 milyon liranın da Ankara'da CHP'nin tüzük kurultayına katılanların, uçak biletleri ve otel masrafları için harcandığı saptanmıştı.

ÖRGÜT LİDERİ İTİRAFÇI OLDU

Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yolsuzluk ve rüşvet çarkına dair önemli itiraflarda bulunan Aktaş, 4 Haziran'da ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 22 Ağustos tarihinde ise Aktaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Aktaş'ın, 16 şirketine el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı.

7 CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI SANIK

İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın, "İhaleye fesat karıştırma" ve "Rüşvet alma" suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "İhaleye fesat karıştırma" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise "Rüşvet alma" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

KILIÇDAROĞLU, “AKLANIN GELİN” DEMİŞTİ

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili açılan davalarla ilgili, "İddianameler ortada, ne söylememi bekliyorlar ki. Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilir, bir sorun yok mu dememi bekliyorlar. CHP yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir. Bu arkadaşlar gidip aklansınlar gelsinler, görevlerine devam etsinler" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLETEVEKİLLERİNE FEZLEKE

Soruşturmada itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş, geçtiğimiz yıl mayıs ayında verdiği etkin pişmanlık ifadesinde, Seyhan Belediyesi'ndeki hakedişleri karşılığında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Oya Tekin'in eşi aracılığıyla Ankara'da 1 milyon dolar verdiğini söylemişti.

Aktaş, ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine 2024 yerel seçimleri öncesinde "seçim için destek" ödemesi adı altında para toplanmış, bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiğini aktarmıştı.

Bu iddialar doğrultusunda CHP'li milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında "Rüşvet alma" suçundan fezleke düzenlenip yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

AKPOLAT'IN 337 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, "Suç örgütüne üye olma", "İhaleye fesat karıştırma", "Resmi belgede sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Rüşvet alma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Haksız mal edinme" suçlarından toplamda 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi isteniyor.

AKTAŞ, 82 SUÇ EYLEMİNDEN SORUMLU

İddianamede, suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş'ın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Resmi belgede sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Rüşvet verme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 704 yıla kadar hapsi isteniyor. Aktaş iddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutuldu.