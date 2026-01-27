  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Operasyon çocuklarından Başkan Erdoğan’a yeni iftira
Gündem

Operasyon çocuklarından Başkan Erdoğan’a yeni iftira

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Operasyon çocuklarından Başkan Erdoğan’a yeni iftira

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'a yüklü miktarda yardım yapacağı yönündeki manipülatif haberleri yalanladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır" açıklaması yaptı.

 

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" denildi.

