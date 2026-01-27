Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen durmuyor! Han Yunus ve Refah’a bomba yağdı: Can kaybı 71 bin 660’a çıktı

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentleri ile Gazze şehir merkezindeki Tuffah Mahallesi’ni hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurdu. Ateşkesin başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 480’i aşarken, toplam can kaybı 71 bin 660’a yükseldi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri; Han Yunus, Refah ve Gazze kentinin doğu kesimlerine yönelik eş zamanlı saldırılar düzenledi. Yerel kaynaklar, özellikle Han Yunus’un doğusundaki yerleşim alanlarının ağır bombardımana tutulduğunu, Refah’ın batısında ise hava saldırılarının yoğunlaştığını bildiriyor.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ni hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki çeşitli bölgeleri bombaladı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar, kentin batısındaki saldırılarla eş zamanlı gerçekleşti.

İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nin doğu kesimlerindeki çeşitli noktaları bombaladı, askeri araçlar ve helikopterlerden de rastgele ateş açıldı.

Ayrıca İsrail'e ait helikopterlerden Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğu bölgelerine doğru rastgele ateş açıldığı ifade edildi.