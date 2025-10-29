  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Siyonist vekillerden akıl almaz çağrı: Tek suçları Filistinli öldürmek olan Yahudi katilleri affedin!

Ekrem’e dün öyle bugün böyle! Fırıldak Cemal kıvırmadan yapamıyor

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu

NATO'dan Çin ve Rusya tehdidi: İzin vermeyeceğiz
Gündem Bakan Bayraktar duyurdu: "Diyarbakır’da Gabar’dan da büyük petrol potansiyeli var!"
Gündem

Bakan Bayraktar duyurdu: "Diyarbakır’da Gabar’dan da büyük petrol potansiyeli var!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Bayraktar duyurdu: "Diyarbakır’da Gabar’dan da büyük petrol potansiyeli var!"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da başlatılacak ankonvansiyonel petrol üretim çalışmalarının "oyun değiştirici" olabileceğini duyurdu. Bakan Bayraktar, Silvan'ın kuzeyindeki dört sahada, yaklaşık üç kilometre derinlikteki kayalara sıkışmış petrolü çıkarmak için yatay ve dikey sondajlara başlayacaklarını belirtti ve potansiyelin Gabar'dan da büyük olduğunu ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin enerji geleceğine dair kritik bilgiler paylaştı. Bakanın açıklamaları, Diyarbakır'da beklenen büyük petrol potansiyeline dikkat çekti.

 

DİYARBAKIR İÇİN "YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

 

Bakan Bayraktar, Diyarbakır’daki çalışmaların önemini vurgulayarak, "Diyarbakır için ‘Yeni Gabar’ demek istemiyorum ama oradan daha büyük, oyun değiştirebilecek bir potansiyelden söz ediyoruz" dedi.

Bu potansiyeli çıkarmak için "ankonvansiyonel" (geleneksel olmayan) yöntemlerin kullanılacağını belirten Bayraktar, Silvan’ın kuzeyinde dört sahada toplam 24 sondaj çalışması yapılacağını açıkladı. Hedef, özel sondaj teknolojileri ile yaklaşık üç kilometre derinlikteki kayaların içine sıkışmış petrolü üretmek.

 

HEDEF: 80-100 MİLYON VARİL TOPLU KEŞİF

 

Türkiye’nin enerji üretiminde geldiği noktaya da değinen Bayraktar, bugüne kadar 65 milyon dolarlık keşif yapıldığını ancak asıl büyük hedefin 80 ila 100 milyon varil büyüklüğünde toplu bir keşfi duyurmak olduğunu söyledi.

Bayraktar, bu birikimleri değerlendirerek 2025’te 6-7 milyar dolar değerinde bir toplu keşif açıklamayı planladıklarını da ekledi.

 

DÜNYANIN EN İYİ TEKNOLOJİSİ VE TÜRK MÜHENDİSLER

 

Bakan Bayraktar, kaya petrolü çıkarma çalışmalarında dünyanın en iyi teknolojisine sahip uluslararası bir şirketle iş birliği yaptıklarını ve Türk mühendislerin de yurt dışında eğitimler alarak yerli uzmanlık kapasitesinin artırıldığını vurguladı. Bayraktar, bu potansiyelin doğrulanması halinde Türkiye’nin enerji üretiminde yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

Enerji arz güvenliğini artırma ve dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle, Trakya’da doğal gaz için de benzer yöntemlerin uygulanacağı belirtildi.

 

Tam 100 milyon ton! Topraktan yeni kaya petrolü fışkırdı
Tam 100 milyon ton! Topraktan yeni kaya petrolü fışkırdı

Ekonomi

Tam 100 milyon ton! Topraktan yeni kaya petrolü fışkırdı

Resmen duyuruldu! Libya'da petrol aranacak
Resmen duyuruldu! Libya'da petrol aranacak

Ekonomi

Resmen duyuruldu! Libya'da petrol aranacak

Petrol haftayı kazançla kapatıyor
Petrol haftayı kazançla kapatıyor

Ekonomi

Petrol haftayı kazançla kapatıyor

Petrol Fiyatlarında Sert Gerileme! Piyasalar Tedirgin Oldu!
Petrol Fiyatlarında Sert Gerileme! Piyasalar Tedirgin Oldu!

Ekonomi

Petrol Fiyatlarında Sert Gerileme! Piyasalar Tedirgin Oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23