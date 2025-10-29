Bakan Bayraktar duyurdu: "Diyarbakır’da Gabar’dan da büyük petrol potansiyeli var!"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin enerji geleceğine dair kritik bilgiler paylaştı. Bakanın açıklamaları, Diyarbakır'da beklenen büyük petrol potansiyeline dikkat çekti.

DİYARBAKIR İÇİN "YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Bakan Bayraktar, Diyarbakır’daki çalışmaların önemini vurgulayarak, "Diyarbakır için ‘Yeni Gabar’ demek istemiyorum ama oradan daha büyük, oyun değiştirebilecek bir potansiyelden söz ediyoruz" dedi.

Bu potansiyeli çıkarmak için "ankonvansiyonel" (geleneksel olmayan) yöntemlerin kullanılacağını belirten Bayraktar, Silvan’ın kuzeyinde dört sahada toplam 24 sondaj çalışması yapılacağını açıkladı. Hedef, özel sondaj teknolojileri ile yaklaşık üç kilometre derinlikteki kayaların içine sıkışmış petrolü üretmek.

HEDEF: 80-100 MİLYON VARİL TOPLU KEŞİF

Türkiye’nin enerji üretiminde geldiği noktaya da değinen Bayraktar, bugüne kadar 65 milyon dolarlık keşif yapıldığını ancak asıl büyük hedefin 80 ila 100 milyon varil büyüklüğünde toplu bir keşfi duyurmak olduğunu söyledi.

Bayraktar, bu birikimleri değerlendirerek 2025’te 6-7 milyar dolar değerinde bir toplu keşif açıklamayı planladıklarını da ekledi.

DÜNYANIN EN İYİ TEKNOLOJİSİ VE TÜRK MÜHENDİSLER

Bakan Bayraktar, kaya petrolü çıkarma çalışmalarında dünyanın en iyi teknolojisine sahip uluslararası bir şirketle iş birliği yaptıklarını ve Türk mühendislerin de yurt dışında eğitimler alarak yerli uzmanlık kapasitesinin artırıldığını vurguladı. Bayraktar, bu potansiyelin doğrulanması halinde Türkiye’nin enerji üretiminde yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

Enerji arz güvenliğini artırma ve dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle, Trakya’da doğal gaz için de benzer yöntemlerin uygulanacağı belirtildi.